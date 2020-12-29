Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
29.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:47
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan İnan idaresindeki 34 RK 6519 plakalı hafif ticari araç, eski Samsun yolu mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.
Yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman