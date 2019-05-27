Samsun'da "Gençlik ve Şuur" Konferansı

Samsun'un Atakum ilçesinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik ve Şuur" Konferansı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile davetliler katıldı.

Gençlere büyük önem verdiğini bu nedenle gençlere bilgi ve tecrübelerini aktarmak istediğini ifade eden Sula, iyi eğitim almış ahlaklı ve çalışkan gençlerin ülkenin geleceğini değiştirebileceğine inandığını söyledi.

Sula, gençlere şuur, inanç, ahlak, samimiyet ve vatan sevgisi konularında tavsiyelerde bulunarak, "İnsan üç şeye sahip çıkmalı. Bedeni, dili ve kalbi. İnsan bir değerdir. En şerefli mahlukattır. Dinle ne anlatıyor? Hisset, samimi mi? Samimiyse bu adamla yol tut." dedi.

Türkiye'nin 27 Mayıs ve 15 Temmuz gibi önemli süreçler geçirdiğini anımsatan Sula, birlik ve beraberlik içinde birbirine kenetlenmiş bir milletin azim ve kararlılıkla çok büyük badirelere göğüs gerebildiğini vurguladı. Düşünmeyi bırakmış insanın artık ölmeye başladığına, insanların kendisi ve vatanı için neler yapabilirim diye düşünmesi gerektiğine işaret eden Ahmet Sula, şöyle konuştu:

"Bu ülkeye yapacağınız çok şeyler var. Her birinizde kabiliyetler olduğunu bilin. Bunun için vakit ayırmalıyız. Mesele mazeret üretmek değil. Günde 4-5 saat bazen 2 saat uykuyla yaşayan biri var. Zora talip olmak lazım. Çile olursa bir şeyler üretebilirsiniz. Dertliyim ben. Dertli insanlar, vatanını seven insanlar, vatanına birşeyler yapmak için çabalar. İnsanları üretmeye koşullar yani dert yönlendiriyor. İddialı olun. Medeniyetinizin mayasına felsefesine güvenin. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bizler çift kanatlı olmak zorundayız. Sadece müdür, sadece mimar olursak sıradan muadili yüz binlerce olacak insanlar oluruz ama aykırı, farklı, gayretli, çalışkan ve farklı bakan birisi olursak o insanlar az bulunur."

Konferansın sonunda Sula'nın "Kelimenin Kalbi" adıyla 46. kişisel resim sergisi açıldı.

Sula, daha sonra katılımcılarla özçekim yaptı.

Kaynak: AA