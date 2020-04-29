Samsun'da garsonun şiir kitabı yayınlandı
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Samsun'da garsonun şiir kitabı yayınlandı

Samsun'un Havza ilçesinde geçimini garsonluk yaparak sağlayan Hasan Karabulut, yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.

Samsun'da garsonun şiir kitabı yayınlandı
29.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:54

Samsun'un Havza ilçesinde geçimini garsonluk yaparak sağlayan Hasan Karabulut, yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.

Maddi imkansızlık nedeniyle ilkokuldan sonra eğitimini sürdüremeyen 42 yaşındaki Karabulut, sonraki yıllarda açık öğretim ortaokulu ve lisesini bitirdi.

Hem çalışan hem de eğitim hayatına devam eden Karabulut 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 2014 yılında da 2 yıllık İlahiyat Programından mezun oldu.

Geçen yıl rüyasında Aşık Mahsuni Şerif'i gören Karabulut, şiir yazmaya başladı. Karabulut, yazdığı 162 şiiri "Karabut Abı-I Çeşmi" isimli kitapta topladı.

Şiir kitabından 500 adet bastırılan ve il genelindeki kitabevlerinde satışa sunulan Hasan Karabulut, AA muhabirine, okulu çok sevmesine rağmen okuyamamanın içinde bir ukde kaldığını söyledi.

Bugüne kadar farklı işlerde çalıştığını, son üç yıldır ise garsonluk yaptığını anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"O güne kadar ne bir mısra şiir yazdım ne de öyle bir düşüncem oldu. Aşık Mahsuni Şerif rüyada bana 'Aşık Hasani' mahlasımı verdi. Farklı tekniklerle emek, insan sevgisi, tabiat sevgisi ve aşkı konu alan şiirler yazdım. Şiirlerim çevremdekiler tarafından beğeniliyordu. İlk kez şiir yazmama rağmen yayıncı editör tarafından yapılan incelemede hiçbir şiirim iptal edilmeden kitapta yer aldı. Bana destek olan iş yeri sahiplerim Şahin ve Kadir Kayan kardeşlere teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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