Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı

20.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:45

Samsun'da fuhuş için yer temininde bulunup fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesinde fuhuş için yer temin edip fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA