Samsun'da Fetö'nün Polis Okullarının 'Sohbet İmamları Sorumlusu' Tutuklandı

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alınan polis okulu öğrencilerinin 'sohbet abilerinin sorumlusu' çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinin 'sohbet abilerinin sorumlusu' olduğu tespit edilen ve ByLock kullandıkları ortaya çıkan mahrem imam Mehmet Çoban ve eşi Büşra Çoban'ı 22 Şubat'ta Atakum ilçesindeki örgütün gaybubet evine yakalayarak gözaltına almıştı. Sahte kimlikle yakalanan Büşra Çoban çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde 12 gündür sorgusu devam eden Mehmet Çoban, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet Çoban "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN