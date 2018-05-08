Samsun'da Fetö'den Yargılanan 3 Kişiye 6 Yıl 3'er Ay Hapis

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 kişi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Samsun'da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında dava açılan 3 ayrı kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3 ayrı davada, tutuklu olarak yargılanan Neşe Dalgıç ve Recep Güler ile tutuksuz yargılanan İdris Akkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, kararla birlikte Neşe Dalgıç ve Recep Güler'in tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN