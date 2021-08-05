Samsun'da FETÖ'den 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri meslekten ihraç edilen askeri personel ile 1 dershane çalışanı gözaltına alındı.