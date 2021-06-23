Samsun'da "Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi"nin tanıtımı yapıldı
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Samsun'da "Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Samsun'da 'Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 202I Genel Çağrı dönemi kapsamında Samsun Engelliler Federasyonunun başvuru sahibi olduğu "Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 202I Genel Çağrı dönemi kapsamında Samsun Engelliler Federasyonunun başvuru sahibi olduğu "Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı ve proje koordinatörü Mehmet Akbulut, Atakum Gençlik Merkezi'nde yapılan projenin açılış ve tanıtım toplantısında, 1 Mart'ta başlayan projenin 10 ay süreceğini söyledi.

Proje ile gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılabilen bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkan ve zemini oluşturmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akbulut, "Samsun'da yaşayan 30 gencin gönüllülük ve engellilerde yaklaşım konusunda bilgilendirilmesi ile bu alanda farkındalıklarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağız. Gençleri afet ve acil durum gönüllülüğü konusunda bilgilendireceğiz." dedi.

Projenin hedef grubunda bulunan 12'si engelli olmak üzere 30 gencin yedekleri ile tespit edildiğini ve önümüzdeki günlerde eğitimlere başlanacağını dile getiren Akbulut, "2013 yılında yola çıktık. Federasyon olarak bütün ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin toplumu oluşturan tüm farklı bireyler tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanması anlamına gelen evrensel tasarım ilkesini benimsedik." ifadesini kullandı.

Toplantıda Samsun Engelliler Federasyonunun İŞKUR ve Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde işitme engellilere yönelik uyguladığı mesleki eğitim projesini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri, Vali Zülkif Dağlı tarafından verildi.

Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu ile sivil topluk kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Samsun'da 'Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Samsun'da 'Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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