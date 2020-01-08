Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı

08.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:14

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştıkları fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 29'u, yemekhanede yemek yedikten sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma şikayetiyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA