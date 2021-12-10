Son dakika haberi... Evde çıkan yangında bir kadın öldü, dumandan etkilenen oğlu hastaneye kaldırıldı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bir evde çıkan yangında ölen kadının oğlu da dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yenice Mahallesi'nde Hasan Yücel'e ait 2 katlı evde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin evin giriş kısmından alevlerin yükseldiğini görüp aileyi uyandırması üzerine Yücel, eşi ve çocuklarıyla pencereden dışarıya çıktı.

Daha sonra içerideki alzaymır hastası annesi Fatma Yücel'i (65) kurtarmak için yeniden eve giren Hasan Yücel, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen yangının ardından evde yapılan araştırmada, Fatma Yücel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Fatma Yücel'in cesedi, Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dumandan etkilenen Hasan Yücel ise Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye tarafından soruşturma başlatıldı.