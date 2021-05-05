Samsun'da esnafa 1000 lira yardım
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Samsun'da esnafa 1000 lira yardım

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) arasında imzalanan protokolle il merkezinde bulunan yaklaşık 4 bin 500 esnafa, bin liralık yardımda bulunulacak.

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) arasında imzalanan protokolle il merkezinde bulunan yaklaşık 4 bin 500 esnafa, bin liralık yardımda bulunulacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde zor günler geçiren ve kapalı durumda olan esnaf için Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile destek paketi hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüb Güler ve basın mensupları katıldı.

'TOPLAM 10 MİLYON TL'LİK BÜTÇE AYIRDIK'Protokol hakkında bilgi veren ve belediye olarak toplam 10 milyon TL'lik bir bütçe ayırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Belediye olarak tüm mağdur insanımıza elimizden geldikçe destek olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yaptığımız görüşmeler sonucu haziran ayı başına kadar 4 bin 500 esnafımıza, bin TL'lik yardım yapacağız. Mağdur olan esnafımız için toplam 10 milyon TL'lik bütçe ayırdık" dedi.'YARDIM İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR'Esnafın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden SESOB Başkanı Eyüb Güler ise, "İlk olarak Samsun il merkezinde bulunan esnaflarımıza bu yardımları dağıtacağız. Esnaflarımızın yanında çalışan kalfa ve çıraklar ise belediyemize başvuru yaparak, yardım paketlerini alabilir. İş kolları olarak ise lokantacılar, erkek berberleri, bayan kuaförleri, servis işletmecileri, kahvehaneciler, kantinciler, çay ocakları işletmecileri, halı saha, bilardo, oyun salonları, kafe ve kafeteryacılar bize IBAN'ları ile başvuracaklar. Biz de bu bilgileri belediyemiz ile paylaşacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, protokol imzalanmasıyla sona erdi.


Samsun'da esnafa 1000 lira yardım
Samsun'da esnafa 1000 lira yardım
Samsun'da esnafa 1000 lira yardım
Samsun'da esnafa 1000 lira yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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