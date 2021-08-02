Samsun'da doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu
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Samsun'da doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu

Samsun'da doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da toplam doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da toplam doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu.

TÜİK birçok parametrede şehirlere göre verileri paylaştı. Doğurganlık hızı alanında bu yılın teması, üreme sağlığına ve tüm insan haklarına öncelik verilmesi oldu. Bu kapsamda Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 235 ülke arasında 19. sırada yer aldı. Samsun'da toplam doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu. Tokat'ta toplam doğurganlık hızı 1,46 çocuk, Çorum'da toplam doğurganlık hızı 1,57 çocuk ve Amasya'da toplam doğurganlık hızı 1,47 çocuk oldu.

Samsun'da Haziran ayında 2 bin 135 konut satıldı

Türkiye genelinde Haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı. Samsun'da, 2021 Haziran ayında 2 bin 135 konut satıldı. Tokat'ta, 2021 Haziran ayında 538 konut satıldı. Çorum'da 2021 Haziran ayında 705 konut satıldı. Amasya'da 2021 Haziran ayında 390 konut satıldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 388 bin 537 oldu

Haziran ayında 104 bin 316 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 388 bin 537 oldu. Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 189 bin 989 oldu. Çorum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 179 bin 053 oldu. Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 124 bin 461 oldu.

Samsun'da Haziran ayında ihracat 147 milyon dolar, ithalat ise 104 milyon dolar olarak gerçekleşti

Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 46,9, ithalat yüzde 38,7 arttı. Samsun'da Haziran ayında ihracat 147 milyon dolar, ithalat 104,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat'ta Haziran ayında ihracat 2,7 milyon dolar, ithalat 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum'da Haziran ayında ihracat 95,2 milyon dolar, ithalat 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya'da Haziran ayında ihracat 12,6 milyon dolar, ithalat 4,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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