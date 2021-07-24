Samsun'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Samsun'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Samsun'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Sahilde kayalıkların üzerinden dengesini kaybederek denize düşen çocuğu kurtarmak için suya atladıktan sonra kaybolan Emre Kılıç'ın (30) cesedi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bulundu.

Sudan çıkarılan Kılıç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bafra'da dün dengesini kaybederek denize düşen kızı Elif'in (13) suda çırpındığını gören annesi Sevilay Kılıç ile akrabaları Emre Kılıç suya atlamış, çevredeki vatandaşların yardımıyla Elif ile annesi denizden çıkarılmıştı.

Gözden kaybolan evli ve bir çocuk babası Emre Kılıç'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Emre Kılıç'ın Ankara'da yaşadığı, kuzeninin düğününe katılmak üzere Bafra'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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