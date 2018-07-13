Samsun'da Deaş Şüphelisi 7 Kişi Adliyede (2)

SAMSUN'DA DEAŞ ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ SERBEST

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü savcılık ifadesinin ardından, 4 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.