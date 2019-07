Samsun'da çocuklara yazılım ve kodlama eğitimi

Samsun'da 10-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik bilgisayar yazılım ve kodlama eğitim programı düzenlendi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) Samsun Bölge Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliği ile 10-16 yaş arasındaki çocukların bilgisayar yazılım ve kodlamasını öğrenmesi için düzenlenen 3 haftalık eğitim programı tamamlandı.

Eğitim boyunca çocuklara, "Python Kurulumu ve Temel Programlama Eğitimi" OMÜ Bilgisayar Mühendisliği Eğitmenleri Ömer Faruk Er, Hanife Kurnaz tarafından verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan çocuklara sertifika dağıtıldı.

MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, yazılımın hayatın her alana girdiğini söyledi.

Çocukların gelecekte yer alacakları iş yaşamına hazırlıklı olarak başlayabilmelerini önemsediklerini aktaran Gürkan, "Yazılımın hayatımızın her alanında yer aldığını ve her sektörün mutlaka yazılım ve kodlamaya ihtiyaç duyduğunu görüyoruz, biz de çocuklarımıza yazılımı ve kodlamayı öğreterek bu konuya yönelmelerini arzuladık. Çocuklarımız yarın hangi sektörde çalışırsa çalışsın gelecekte mutlaka önlerine yazılım ve kodlama gelecektir. Erken yaşta bu konuda duyarlı olmaları Türkiye'de yerli yazılım ve kodlama alanının genişlemesini ve büyümesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, eğitime destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

