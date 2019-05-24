Samsun'da cip aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'da cip aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan cipin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da cip aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan cipin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülnur Soytoprak (59) idaresindeki 55 SP 885 plakalı cip refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Gülnur Soytoprak, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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