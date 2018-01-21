Samsun'da cenazeye giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

SAMSUN - Trabzon'dan Samsun'a cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabaha karşı saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Samsun'daki bir yakınlarının cenaze törenine giden Cemil Büyükkara idaresindeki 61 BL 072 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Cemil Büyükkara ile bacanağı Selahattin Akbulut (62), eşi Nurten Akbulut ve kızları Elif Akbulut yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.