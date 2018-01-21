Samsun'da Cenazeye Giden Aile Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Trabzon'dan Samsun'a cenazeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabaha karşı saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Samsun'daki bir yakınlarının cenaze törenine gelen Cemil Büyükkara idaresindeki 61 BL 072 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Cemil Büyükkara ile bacanağı Selahattin Akbulut (62), eşi Nurten Akbulut (51) ve kızları Elif Akbulut (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN