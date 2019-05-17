Samsun'da Canlı Doğum Sayısı Azaldı

Samsun'da canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 16 bin 857 iken bu sayı yüzde 1,8 azalarak 2018 yılında 16 bin 550 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Doğum İstatistiklerinden "Samsun Doğum İstatistikleri" konusunda bilgilendirme yaptı.

Canlı doğum sayısı bir önceki yıla göre azaldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Samsun'da canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 16 bin 857 iken bu sayı yüzde 1,8 azalarak 2018 yılında 16 bin 550 oldu.

Toplam doğurganlık hızı 1,74 olarak gerçekleşti

Samsun'da toplam doğurganlık hızı 2017 yılında 1,78 iken 2018 yılında 1,74 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 47. oldu.

Kaba doğum hızı binde 12,5 olarak gerçekleşti

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, Samsun 2017 yılında binde 12,9 iken 2018 yılında binde 12,5 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 47. oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA