Samsun'da buzdan kayan 13 araç birbirine çarptı: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da buzdan kayan 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzdan kayan 13 aracın art arda birbirine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafıdan ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre araç trafiğine kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA