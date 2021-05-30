Samsun'da bitki atıkları gübreye dönüştürülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi budanan dal ve bitkileri gübreye dönüştürerek yeniden doğaya kazandırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi budanan dal ve bitkileri gübreye dönüştürerek yeniden doğaya kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarının makinelerle öğütülmesi sonucu kompost elde edilerek gübreye dönüştürüldüğü bildirildi.

Samsun'un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, kente büyük ölçekli park ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı peyzaj ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin, "Hiçbir şey çöp değildir" sloganı ile yola çıktıklarını ifade etti.

Döküm sahası olarak kullanılan alanı dönüşüm sahası olarak ilan ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sadece peyzaj atıklarını değil hafriyat malzemelerini de dönüştürüyoruz. İçindeki taş, kil ve diğer tüm atıkları makinemiz aracılığı ile ayırıyoruz. Çıkan ürünü diğer alanlardan elde ettiğimiz karışım malzemeleri ile karıştırarak yeniden peyzaj alanlarımızda kullanmak üzere dönüştürüyoruz. Budama yaptığımız ağaçların atık dallarını ya da bitkilerin atıklarını bulunduğumuz dönüşüm alanında toparlıyoruz. Çeşitli işlemlerden geçen karışım malzemeleri 6 ile 8 ay arasında değişen bir dönem aralığında gözlemleniyor. Yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor ve tüm bu atıklar kompost gübreye dönüşüyor. Üretilen gübreyi şehrimizde yaptığımız peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz. Bu sayede tasarruf sağlayarak ekonomimize, geri dönüştürerek de doğamıza katkı sağlıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından budanan dallar, biçilen çimler ve tüm peyzaj atıkları toplanarak dönüşüm alanına getiriliyor. Ekipler tarafından yapılan sıcaklık ve nem takibinin ardından yığınların fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor. Atıkların kompost gübreye dönüşümü yaklaşık 6 ile 8 ay arasında değişiyor."

Şahin, organik maddece zengin olan bu karışımın verim artışı sağlamasının yanı sıra, çevrenin zirai atıklardan temizlenmesi ve çevre kirliliğinin önlemesi gibi önemli faydalarının olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun