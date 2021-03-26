Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlıya adli kontrol

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili faillerin yakalanması için yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Samsun ve Ordu'nun Ünye ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle salıverildi.

Yalçın Cerrah, 31 Ekim 2020'de Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek