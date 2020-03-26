Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2) SALDIRGAN TUTUKLANDISamsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA