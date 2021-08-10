Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kaya'dan (47) uzun zamandır haber alamayan yakınları evine gitti. Kaya'nın kapıyı açmaması üzerine hayatından endişe eden yakınları durumu polise haber verdi. Çilingir yardımıyla evin kapısı açılarak içeri girildi. Eve giren polis ve yakınları Mustafa Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Kaya'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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