Samsun'da bıçaklanan kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta Yılmaz Atasever ile Soner K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Soner K, Atasever'i bıçakla ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Atasever, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Soner K. ve yanındaki T.K. ise Havza ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soner K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman