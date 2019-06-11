Samsun'da bazı plajlar geçici olarak kapatıldı

Samsun Valiliğinden, kentteki bazı plajların geçici olarak halkın kullanımına kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında Vali Yardımcısı İbrahim Avcı başkanlığında toplantı yapıldığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararların paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme sonucunda Atakum ilçesi Çatalçam ve Taflan yerleşimlerinde kaçak kanalizasyon bağlantılarının SASKİ tarafından önlenerek acilen kanalizasyon şebekesine bağlantılarının sağlanması gerektiği belirlendi. Polis Okulu ile Taflan Un Fabrikası arasındaki kısımda bulunan halk plajlarında ivedi olarak Samsun Büyükşehir Belediyesince temizlik çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar sonuçlanana kadar bu plajların geçici olarak halkın kullanımına kapatılması ve uyarı levhaları konulması, anons edilmesi ve yerel basında yer alması suretiyle halka duyurulmasının sağlanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA