Samsun'da Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi
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Samsun'da Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi

Samsun'da Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun Barosu Genel Kurulunda Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi.

Samsun Barosu Genel Kurulunda Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi.

Samsun Adliyesi'ndeki Genel Kurulda, Burhan Uyan ve Harun Uyanıkoğlu'nun yanı sıra mevcut başkan Yıldıran'ın yarıştığı seçim yapıldı.

Yıldıran 497 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Burhan Uyan 233, Harun Uyanıkoğlu 168 oy aldı.

Yıldıran, yaptığı açıklamada, genel kurula katılarak kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Samsun'da Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi
Samsun'da Baro Başkanlığına yeniden Pınar Gürsel Yıldıran seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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