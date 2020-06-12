Samsun'da babasının katilini öldüren zanlı tutuklandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde babasının katilini öldüren zanlı, tutuklandı.
12.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:56
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde babasının katilini öldüren zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Tekkeköy ilçesinde dün 76 yaşındaki Selami G'nin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde cinayet zanlısı olarak aranan Harun Y. (41), mağaralar bölgesinde saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aşağıçinik Mahallesi'nde dün karşılaşan Harun Y. ile babası İsmail Y'yi 15 yıl önce öldüren Selami G. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Harun Y, av tüfeğiyle ateş ederek Selami G'yi öldürmüştü.
Kaynak: AA