Samsun'da ayağı kırık halde bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı Samsun'da yaralı halde bulunan ebabil kuşu, bakım merkezindeki tedavisinin ardından doğala salınacak.

Samsun'da yaralı halde bulunan ebabil kuşu, bakım merkezindeki tedavisinin ardından doğala salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, tedavi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne teslim edildi.

Burada ilk muayenesi yapılan ebabil kuşunun ayağında kırık tespit edildi. Ayağı küçük alçıya alınan kuşun tedavisinin, 1,5 ay süreceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, klinikte tedavi altına alınan kuşun iyileşme sürecinin hızla ilerlediğini aktardı.

Ebabil kuşlarının hayatının tamamını uçarak geçirdiğine ve sadece üremek için yere konduğuna işaret eden Tabatabaei, tedavisi tamamlandığında kuşun doğaya bırakılacağını belirtti.

Tabatabaei, nisan ayında karın bölgesinde ciddi yaraları bulunan sokak kedisinin ise 3 ay süren tedavisinin tamamlandığını, tamamen iyileşen ve kedi kasabasına yerleştirilen sokak kedisine "Şila" adı verildiğini söyledi.

Kaynak: AA