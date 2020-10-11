Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza

Son dakika haberine göre SAMSUN'da polis ekiplerince gerçekleşen 'genel asayiş uygulaması'nda 3 tüfek ele geçirildi, bin 352 şahıs sorgulandı.

SAMSUN'da polis ekiplerince gerçekleşen 'genel asayiş uygulaması'nda 3 tüfek ele geçirildi, bin 352 şahıs sorgulandı. Pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen 134 kişiye de para cezası uygulandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, KOM, Siber, Tem, Güvenlik, Spor ve Çocuk ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 55 ekip ve 203 personelin katılımı Çarşamba ilçesinde bulunan cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere 'Genel Asayiş Uygulaması' yapıldı. Yapılan uygulamada; sorgulanan bin 352 şahıstan 2'sinin arandığı tespit edildi. Denetimlerde, 134 şahsa da, pandemi kurallarını ihlal ettdiği gerekçesiyle, cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda ayrıca, 17 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 2 ayrı şahıstan toplam 9 gram esrar maddesi, çeşitli çaplarda 23 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheliye de 'Görevli Memura Mukavemet'ten adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN