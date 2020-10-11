Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza

11.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:53
Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza

Son dakika haberine göre SAMSUN'da polis ekiplerince gerçekleşen 'genel asayiş uygulaması'nda 3 tüfek ele geçirildi, bin 352 şahıs sorgulandı.

SAMSUN'da polis ekiplerince gerçekleşen 'genel asayiş uygulaması'nda 3 tüfek ele geçirildi, bin 352 şahıs sorgulandı. Pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen 134 kişiye de para cezası uygulandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, KOM, Siber, Tem, Güvenlik, Spor ve Çocuk ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 55 ekip ve 203 personelin katılımı Çarşamba ilçesinde bulunan cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere 'Genel Asayiş Uygulaması' yapıldı. Yapılan uygulamada; sorgulanan bin 352 şahıstan 2'sinin arandığı tespit edildi. Denetimlerde, 134 şahsa da, pandemi kurallarını ihlal ettdiği gerekçesiyle, cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda ayrıca, 17 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 2 ayrı şahıstan toplam 9 gram esrar maddesi, çeşitli çaplarda 23 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheliye de 'Görevli Memura Mukavemet'ten adli işlem yapıldı.


Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza
Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza
Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Samatta Gökhan Töre Eddie Newton Mbaye Diagne Fırat Aydınus
Daha Fazla Ekim Hatay Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 11:55:03. #1.14#
title