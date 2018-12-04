Samsun'da Aranan Fetö/pdy Şüphelisi Kadın Teslim Oldu

Samsun'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan FETÖ/PDY şüphelisi kadın, adliyeye giderek teslim oldu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, adliye önündeki Zaman gazetesi protestolarına katıldığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen Maşide O, Samsun Adliyesi'ne gitti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli teslim oldu.

Hakkında gözaltı karar verilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.