Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde otomobiliyle çarptığı kaldırımdaki kadının ölümüne, torununun yaralanmasına yol açan sürücü tutuklandı.

Önceki gün Hayriye Soylu (53) ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e (7) çarparak kaza yerinden kaçan 55 AGT 483 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Zeki K, Recep Tokur Polis Merkezi'ne teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi süren Elzeren'in yoğun bakımdan servise alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bu arada çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Salih Zeki K'nin kullandığı 55 AGT 483 plakalı otomobil, 28 Aralık'ta Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'ndaki virajda kontrolden çıkarak bariyerlere ve kaldırımdaki Hayriye Soylu ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarpmıştı. Soylu, kaza yerinde yaşamını yitirmiş, torunu Elzeren ağır yaralanmıştı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.