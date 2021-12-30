Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde otomobiliyle çarptığı kaldırımdaki kadının ölümüne, torununun yaralanmasına yol açan sürücü tutuklandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde otomobiliyle çarptığı kaldırımdaki kadının ölümüne, torununun yaralanmasına yol açan sürücü tutuklandı.

Önceki gün Hayriye Soylu (53) ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e (7) çarparak kaza yerinden kaçan 55 AGT 483 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Zeki K, Recep Tokur Polis Merkezi'ne teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi süren Elzeren'in yoğun bakımdan servise alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bu arada çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Salih Zeki K'nin kullandığı 55 AGT 483 plakalı otomobil, 28 Aralık'ta Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'ndaki virajda kontrolden çıkarak bariyerlere ve kaldırımdaki Hayriye Soylu ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarpmıştı. Soylu, kaza yerinde yaşamını yitirmiş, torunu Elzeren ağır yaralanmıştı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Anneannenin ölümüne, torununun yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

Son dakika haberi: Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada (2)

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title