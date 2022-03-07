Samsun'da "Anadolu Kadınları" defilesi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Anadolu kadınının giydiği yöresel kıyafetlerin yer aldığı "Anadolu Kadınları" defilesi gerçekleştirildi.

El Veren İnsan Derneği (ELVİNDER) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Solunu'nda "21. Yüzyılın Kara Fatmaları Samsun'da" programı kapsamında İstiklalden İstikbale Paneli düzenlendi.

Panel öncesi Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Anadolu Kadınları" defilesi sunuldu.

Programın açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk kültüründe kadınlara verilen öneme vurgu yaptı.

Demir, Türk medeniyetinde yaratılmışların tamamına sevgi gösterildiğine işaret ederek, "Biz yaratılmışların hepsine saygıyı esas alan, varlık nedeni sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bırakın insanı, kadını, çocuğu, engellilerimizi, yaratılmış kuşundan toprağına, ağacına çiçeğine varana kadar kendi varlık sebebi sayan bir medeniyetin temsilcileriyiz." dedi.

ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy, cinsiyet ayırt etmeksizin toplumun tüm dezavantajlı gruplarının sorunlarına eğilmeye çalıştıklarını vurguladı.

Gürsoy, kadın kahramanların geçmişte yaptığı mücadeleyi bugün torunlarının birçok alanda sürdürdüğünü ifade etti.

Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Araştırmacı Yazar Zekiye Çomaklı da çalışan kadın olarak yaşadıklarından örnekler sundu.

Konuşmaların ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, bugüne kadar Anadolu kadınlarının giydiği yöresel kıyafetlerden oluşan 24 parçalık koleksiyonu "Anadolu Kadınları" defilesinde sergiledi.

Defile, 16 Türk Devleti ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı "Bayrak Kostümü"nün sergilenmesiyle sona erdi.

Etkinlik, moderatörlüğünü Ayten Çöl'ün yaptığı İstiklalden İstikbale Paneli ile devam etti.