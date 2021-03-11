Son dakika haberi! Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

11.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:11
Son dakika haberi! Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Gülen idaresindeki 52 FJ 017 plakalı ambulans Çorum'a hasta götürüp Ordu'ya geri dönerken, İbrahim Yılmaz yönetimindeki 55 AAR 731 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 55 AAR 731 plakalı otomobil de önünde seyir eden Cemil Köksal'ın kullandığı 55 ADG 716 plakalı hafif ticareti araca çarptı. Bu araç da önünde bulunan Musa Çıkrık idaresindeki 34 KC 8386 plakalı otomobile arkadan vurdu. Söz konusu araçların en arkasında seyreden Metin Dinç idaresindeki 55 AAY 10 plakalı otomobil de ambulansa arkadan çarptı.

5 aracın karıştığı zincirleme kazada, ambulansta bulunan sağlık çalışanları Ayşenur Sarıtaş (33) ve Elif Alacak Ferman (28) ile 55 ADG 716 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bayram Özdemir (38) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi! Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Meghan Markle
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Samsun'da 1'i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:12:53. #1.15#
title