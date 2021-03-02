Samsun'da alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra polislere sürücü olmadığını iddia etti
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Samsun'da alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra polislere sürücü olmadığını iddia etti

02.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:32
Samsun'da alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra polislere sürücü olmadığını iddia etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobille, arazi aracının karıştığı kaza sonrasında, alkollü sürücü polise direnince gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobille, arazi aracının karıştığı kaza sonrasında, alkollü sürücü polise direnince gözaltına alındı.

Kadir Kesim idaresindeki 55 AFB 513 plakalı otomobil, Saffet Ö.'nün kullandığı 60 AAG 896 plakalı arazi aracıyla Mevlana Mahallesi'nde, Bornova ile Serdar Dağ caddelerinin kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile annesi Döndü Kesim, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, arazi aracının sürücüsü olduğunu iddia eden kişinin çelişkili ifadelerinden şüphelenerek, yanındaki Saffet Ö'yü sorguladı.

Yapılan testte 127 promil alkollü olduğu belirlenen Saffet Ö'nün, bu yüzden kaza yerine bir arkadaşını çağırdığı ve sürücü olarak göstermeye çalıştığı öğrenildi.

Polise direnen Saffet Ö. gözaltına alındı.

Kazada otomobilde bulunan İsmail Kesim ise AA muhabirine, kavşağa kontrollü bir şekilde girdiklerini ancak diğer aracın çok süratli bir şekilde kendilerine çarptığını ifade etti. Kazada annesinin ve kardeşinin yaralandığını anlatan Kesim, "Teyzemlerden evimize gidiyorduk. Aracı kardeşim sürüyordu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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