Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Haberler
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Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi kurtarıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde tekneleri alabora olan 3 kişi kurtarıldı.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kurupelit Yat Limanından balık tutmak için Karadeniz'e açılan M.O, N.C. ve S.Ü'nün bulunduğu tekne alabora oldu.

Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Tekne ise bot yardımıyla kıyıya çekildi.

Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Samsun'da alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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