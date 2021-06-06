Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti
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Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da cinnet getiren bir şahıs, karısını öldürüp aynı tüfekle kendine de sıkarak intihar etti. Bu sırada bahçede oyun oynayan çiftin çocukları silah seslerini duyunca eve koştular. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar, üst katta oturan büyüklerine haber verdi. Karı-kocanın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yakınları sinir krizi geçirdi.

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 36 yaşındaki Mustafa Düzgün giriş kattaki evlerinde 2 çocuk annesi eşi 33 yaşındaki Emel Düzgün'ü vurarak öldürüp aynı tüfekle kendini de vurarak intihar etti.

ÇOCUKLAR BAHÇEDE OYNUYORDU

Evin bahçesinde oyun oynayan Düzgün çiftinin 7 ve 4 yaşındaki çocukları silah sesini duyunca eve koştular. Korkunç manzara ile karşılaşan çocuklar çığlık atıp üst katta oturan dedesi Mehmet ile babaannesi Emine'ye haber verip yardım istediler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Düzgün çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlu ve gelinin ölüm haberini alan baba Mehmet Düzgün ile anne Emine Düzgün olayın olduğu evin önünde feryat edip gözyaşı döktüler.

Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Mustafa komşumuz olur. Arkadaşımız önce eşini vurduktan sonra kendisini vurarak intihar etmiş. Mustafa arkadaşımızın zaten psikolojik sorunları vardı. daha önce yaşadıklarının da etkisi var bunda. Daha önce kardeşinin bir tanesi kamyon kazasında hayatını kaybetti. Diğer kardeşi de 1-2 sene önce trafik kazasında vefat etti. Ondan sonra da psikolojik sorunlar yaşıyordu. Şimdi de söyle bir olay gerçekleşti. Üzgünüz" dedi.

Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti
Cinnet getiren koca önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Kadın milleti insanı zıvanadan çıkartıyor , evlenmeyin kardeşim her şey cicim ayları geçene kadar , aynı evde seviyorum diye evlendiğin kişi ile öyle mutluluklar devam etmiyor , dizilerde görüldüğü gibi değil , bekar olanlar aklı olanlar evlenmesin ağam
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