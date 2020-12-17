Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi
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Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

17.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:59
Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18), acil serviste Dr. Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18), acil serviste Dr. Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle H.K.'ye engel olunan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Bafra Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor Celal Ayyıldız ile tartıştı. Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız'a, tekrar karşılaştığı H.K., bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızla müdahale ettiği H.K.'yi engelledi. Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi
Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi
Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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