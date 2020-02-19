Samsun'da 7. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasbahçe Mahallesi, Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bir apartmanın 7. katında oturan 65 yaşındaki Ahmet Sağlam, evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve emniyet güçleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlam'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.