Samsun'da 4 milyon 673 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da narkotik polisi, piyasa değeri 4 milyon 673 bin TL'lik uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 673 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.