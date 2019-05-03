Samsun'da 3 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışmanın Sanığına 67 Yıl Hapis

Samsun'da 1'i kazara 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili görülen dava karar bağlanırken 3 kişinin ölümüne sebep olan şahıs yargılandığı mahkemece toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda 2 oğlu öldürülen, kendisi de yargılanan baba ise beraat etti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 22 Temmuz 2017 akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ve kardeşi Göktuğbey Tekcan (18) ile Murat Aşar (46) hayatını kaybetti, Mustafa Salih Semercioğlu (28) ile babası Mehmet Semercioğlu (68) yaralandı. Olayda 2 oğlu ölen ve silah kullandığı iddia edilen Turan Tekcan (47) ile yine olayda silah kullandığı ileri sürülen Mustafa Salih Semerci tutuklandı.

Tutuklu bulunan Mustafa Salih Semerci ve Turan Tekcan ile tutuksuz olan Ömer Can Tekcan hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Olayda 2 oğlu hayatını kaybeden Turan Tekcan yargılandığı davanın 28 Aralık 2017 tarihindeki ilk duruşmasında suç vasfında değişme olma ihtimali üzerine tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyesine karar verdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında ise mahkeme toplanan deliller doğrultusunda kararını açıkladı. Tutuksuz yargılanan Turan Tekcan beraat ederken, Mehmet Salih Semercioğlu tahrik altından Alptuğbey Tekcan ve kardeşi Göktuğbey Tekcan'ı öldürmek suçundan 18'er yıl, Turan Takcan'ı öldürmeye teşebbüsten 9 yıl, Murat Aşar'ı olası kasıtla öldürmek suçundan 22 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA