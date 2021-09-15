Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih Menkeş (29) idaresindeki 52 DC 569 plakalı cip, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı mevkisinde, Cüneyt Akın'ın kullandığı 28 NM 055 plakalı otobüsle çarpıştı.

Savrularak karşı şeride geçen cip, İsmail Karakuş (37) yönetimindeki 55 JM 472 plakalı minibüse vurdu.

Kazada, sürücülerden Menkeş ve Karakuş ile araçlardaki Emir Yeniay (20) ve Furkan Güral (26) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Menkeş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Ertuğrul Gazi Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Arda Turan Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:00:16. #1.17#