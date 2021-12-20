Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 10 adrese yaptıkları operasyonda 'sahte içki' ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 10 adrese yaptıkları operasyonda 'sahte içki' ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri KOM Daire Başkanlığı koordinesinde bugün saat 08.00 itibarıyla ülke geneli eş zamanlı olarak başlatılan ZEHİR 2 (kaçak, sahte alkol) operasyonu kapsamında 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli ebatlarda toplam 98 şişe sahte viski, 2 şişe sahte rakı, 3 şişe sahte votka, 2 şişe viski aroması, 8 adet içki kiti, 50 adet folyo kapak, 5 şişe kapağı, 48 adet boş şişe, 107 adet sahte TAPDK bandrolü, 211 adet sahte yabancı içki bandrolü, 340 adet sahte kapak etiketi, 500 adet sahte şişe etiketi, 1 adet yarısı kesilmiş damacana, 1 adet huni ve 1 adet maşrapa ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da 10 adrese 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

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