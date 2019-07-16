Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç göreve başladı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç, bugün göreve başladı.

Mersin'in Tarsus İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç, bugün göreve başladı.

Başsavcı Kılıç yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in incisi Türkiye'nin de göz bebeği olan, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, güzel şehrimiz Samsun'da göreve başlamış olmanın verdiği mutluluk ve heyecanı içerisindeyim. İnşallah Samsun'da görev yaptığımız süre içerisinde adalet hizmetini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu vesileyle tüm Samsunlu kardeşlerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA