Samsun Coğrafi İşaret Alan Vezirköprü Semaveri Teknolojiye Direniyor

Coğrafi işaret alan Vezirköprü semaveri teknolojiye direniyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan yassı semaver, teknolojiye direniyor.

Bakır, bronz ve pirinç levhalardan yapılan semaver, ilçedeki hemen her evde bulunuyor. Semaverin Vezirköprü ilçesinden çıktığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, semaver üretimini seri hale getirip, ilçe ekonomisine kazandırmayı planladıklarını belirtti. Başkan Ediz, 'Semaverin coğrafi işaretini aldık. Daha önce semaverin tarihi Vezirköprü'den çıktı ama komşu ilçemiz Havza semaveri fabrikasyon hale getirip seri üretime geçmesi ve yol üzerinde bunun pazarlama ağını kurması biraz Havza'nın sesini ön plana çıkarttı. Semaverin kullanımı kolay. Bunlar el imalatıdır. İşçiliği zor olduğu için günde 5-6 tane yapılabiliyor. Bunun bir şekilde fabrikasyon hale gelmesi gerekiyordu. Ben Ticaret Odası Başkanlığı yaptığım dönemlerde ortak kullanım atölyesi kurduk ama devamını getiremedik. Vezirköprü Belediyesi olarak semaverin üretimini seri bir hale getirip, ilçemizin ekonomisine kazandırmayı düşünüyoruz dedi. Elle yassı semaver yapan tek usta olan 2 çocuk babası Sebahattin Aktaş ise 'Semaveri kalayla paslanmaz sactan yapıyoruz. 15-16 yıldır yapıyorum. Semaver yapmayı ustamdan öğrendim. Önceden babam beni meslek sahibi olmam için buraya verdi. Daha sonra da askerden sonra gelip bu işe devam ettim. Bu çarşıda 110 dükkan var bunların içinde 35 semaver dükkanı var. Burada önceden 30-35 tane semaver ustası vardı. Semaver tamamen el işçiliği olduğu için şimdi semaverler teknoloji makinelerde yapılıyor. Bir usta elde 5 tane semaver yapıyor. Şu anda el imalatı olarak 2 usta var. Bunlardan biri benim diğeri ise yaşlı bir amcamız var. Çırakları maddi olarak tatmin edemiyoruz. Liseden sonra da bir çocuğu eğitemiyoruz. Semaverlerin fiyatları 45-50 arasında değişiyor. Semaverden çay daha lezzetli oluyor diye konuştu.