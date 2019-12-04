04.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:16

Samsun, "Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi" toplantısı, Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Kaymak, "Burasının gençler ve öğrenciler açısından yaşayan müze olmasını istiyoruz" dedi.



Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve MEDİKÜM iş birliği ile yapılan toplantının açılışında İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Ardından MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet Aydemir tarafından derneğin yaptığı çalışmalar ve düzenlediği faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.



"Cerrahi El Sanatları Müzesi ilimizin dışarıdaki algısını büyük bir ölçüde etkileyecektir"



Vali Osman Kaymak, müzenin Samsun'a artı değer katacağını belirterek, "Samsun'da cerrahi el aletleri müzesinin yapılmasının uygun olacağı düşüncesiyle atıl duran TCDD Samsun eski bakım onarım atölyesi, YİKOP kaynakları ile onarılarak şimdiki haline getirildi. Burasının gençler ve öğrenciler açısından yaşayan müze olmasını istiyoruz. Burada, MEDİKÜM kümelenmesi işi yapan 40-50 firmanın da aynı zamanda pazarı ve müşterileri ile buluşacağı bir ortamında oluşmasını sağlayacağız. Samsun bir tarih, kültür ve turizm kenti. Samsun dışından ilimize gelen insanlar Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı, Gazi Müzesi ve Kent Müzelerini geziyorlar. Bunlara bir müzemizin daha eklenmesi, ilimizin dışarıdaki algısını büyük bir ölçüde etkileyecektir. O yönüyle 'Samsun Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi'ni çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



"Samsun, belediyemiz ve kurumlarımızla birlikte bir sağlık kenti"



Samsun'da sağlık alt yapısının iyi bir seviyede olduğunu hatırlatan Vali Kaymak, "Bu şehir, gerçekten belediyemiz ve kurumlarımızla birlikte bir sağlık kentidir. Medikal Sanayi Kümelenme Derneği'ndeki (MEDİKÜM) arkadaşların yaptığı işler gerçekten şehir için bir iftihar kaynağıdır. Onların daha çok üretmesi, ürettikleri cerrahi el aletlerini kamu hastanelerine daha rahat ve kolay satmaları konusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün hemen hemen bütün paydaşlarla buradayız. Şehrimizdeki herkesi bu değerli hizmete katkı yapmaya bekliyoruz. Şimdiden müzemiz hayırlı olsun diyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı konuşmasında, "Buradaki yapı, tarihi olarak zaten müzedir. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde birçok paydaşla birlikte biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.



Konuşmaların ardından 'Samsun Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi' inşaatı restorasyon çalışmaları aşamasında görev alanlara Vali Osman Kaymak ve protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.



'Samsun Cerrahi El Aletleri Sağlık Müzesi' toplantısına, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneği Başkanı Haluk Perk, cerrahi el aletleri firma yetkilileri ve iş insanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA