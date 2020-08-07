Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: "2021 proje yılı olacak"
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: "2021 proje yılı olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir:
07.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:47

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

Demir, Yenimahalle Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek, mahalle muhtarı Kenan Kaygusuz ve esnafın katıldığı buluşmada, belediye olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak kenti ilmek ilmek işlediklerini belirten Demir, "Şehircilik anlamında 42 ekiple 17 ilçede gece gündüz çalışıyoruz. 3 yıl içinde bütün Samsun'da kırsal altyapıyı tamamlayacağız. Seçim döneminde söz verdik. Ben her mahalleye program yapıp gideceğim. Bütün esnafı ziyaret edeceğim." dedi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen mevkisindeki alanın ihale edildiğini bildiren Demir, 2022 yılı sonuna kadar burayı tamamlayacaklarını ifade etti.

Yeni sanayi sitesinde 1500 sanayi dükkanı olacağını açıklayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl çalışmaya başlanıyor ve 2022 yılı sonunda da inşallah bitiriyoruz. Canik'te Soğuksu, Gaziosmanpaşa, o bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. Şehir merkezine 12 otopark yapılacak. Mert Irmağı ve Sarıgazel ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Çok ciddi emek veriyoruz. Bu şehir, Türkiye'nin en güzel şehri, istikbali en parlak şehri. 2021 yılı bizim projelerimizi ihale ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz yıl olacak. Saathane ve otoparklarla ilgili kamulaştırma süreci devam ediyor. 100. Yıl Bulvarı'nı yenileyeceğiz. Problemleri çöze çöze, aciliyet sırasına göre imkanlarımız nispetinde bir plan dahilinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2021 yılı proje yılı olacak."

Demir, daha sonra mahalle muhtarı ve esnafların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA

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