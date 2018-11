Samsun Balkan Türkleri Derneğinden Dayanışma Gecesi

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Dayanışma Gecesi şölen havasında gerçekleşti.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen geleneksel dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gecesine Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, mübadil dernek başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, "Samsun'un en eski ve en köklü STK'larından birisi olan derneğimizin düzenlemiş olduğu dayanışma gecemize katılan herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık bin 600 üyesi olan derneğimiz her geçen gün daha da büyüyor, artık salonlara sığamıyoruz. Kısa sürede davetiyelerimiz tükendi. Bu ilgi, birliktelik bizleri bir hayli mutlu etti. Bugün burada iki gururu birlikte yaşıyoruz. Dayanışma gecemizi gerçekleştirmenin yanında aynı zamanda koca çınarımız derneğimizin 31. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın haklı onurunu ve gururunu paylaşıyoruz. Derneğimiz Mayıs ayında kurulmuş olmasına rağmen bizler her yıl dayanışma gecemizde üyelerimiz, yönetimimiz, protokolümüz ve destekçilerimiz ile birlikte büyük bir coşku ile pasta keserek kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Derneğimiz, 1987 yılından bu yana faaliyet gösteren ve kendi mülküne sahip şehrin köklü dernekleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Üyelerimizin dini ve resmi günleri ile acı, mutlu günlerini paylaşmak maksadıyla kısa mesaj sistemimizle üyelerimize düzenli olarak mesaj atılmaktadır. Yılda iki defa basılan dergimiz ile derneğimizin çalışmaları, faaliyetleri hakkında yazılar ile kültürümüz hakkında bilgiler yer almaktadır. Her yıl düzenli olarak geleneksel kazan pilavı ve dayanışma gecesi de düzenlemekteyiz. Bunların yanında ayrıca 30 öğrenciye sizlerinde desteğiyle her ay düzenli olarak burs vermekteyiz. Her ay derneğimizde farklı konularda alanında uzman hocalarımızın sunumuyla söyleşiler düzenliyoruz. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla yaklaşık beş yıl önce başlatmış olduğumuz halk oyunları çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Yine özel okullar ve hastanelerle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde üyelerimize ve birinci dereceden akrabalarına indirimler ve avantajlar sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Şahin ve Togar'dan birlik beraberlik mesajı

Gecede selamlama konuşması yapan ve okumuş olduğu şiirle büyük takdir toplayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, birlik beraberlik mesajları vererek gecenin hazırlanmasında emeği olanları tebrik etti. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, Samsun Balkan Türkleri Derneğinin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve her zaman dernek çalışmalarına elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi. Şef Caner Meydanın yönetiminde kısa sürede hazırlanan ve gecede sahne alan Samsun Balkan Türkleri Derneği TSM Korosu, dinleyenleri mest etti. Konuşmaların ardından sahne alan yerel sanatçılar, salonu dolduran misafirleri ve davetlileri birbirinden güzel ezgilerle eğlendirdi. Coşkunun tavan yaptığı gecede yerel sanatçıların ardından davul zurna ekipleri eşliğinde salondakiler mübadillere has oyunları oynadılar.

Samsun Balkan Türkleri Derneğinde 2008–2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüten ve bayrağı devreden Cihat Yılmaz'a yapmış olduğu özverili çalışmaları için plaket takdim edildi. Gecede Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, protokol üyeleri, mübadil dernek başkanları ve misafirler 10. Yıl Marşı eşliğinde pasta keserek kuruluş yıl dönümünü kutladılar. - SAMSUN