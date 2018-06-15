Samsun Bakan Demircan, Samsun'da Bayramlaştı Hd

Bakan Demircan, Samsun'da bayramlaştı

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da, asker, polis, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'da 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda devlet ile millet bayramlaşmasına katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı bayramlaşmada vatandaşlar ve protokol üyeleri bayramlaşıp sohbet etti.

Bayramlaşmada kısa konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Samsun Valisi Osman Kaymak, katılımcıların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladıklarını söyledi. Ardından konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ramazan ayımızı tamamladık. Bugün bayram günü ve bugünü beraber idrak ediyoruz. Barış ve huzur, kardeşlik içerisinde nice bayramları idrak etmemizi sağlamasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Milletimiz iradesine dönük her türlü saldırıyı ve engelli ortadan kaldıracak bir irade göstermiştir. Son darbe teşebbüsü dahil milletimiz bu coğrafyada demokrasiyi en iyi şekilde işlettiğini göstermiş ve işletecektir. 24 Haziran seçiminin şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Demircan, daha sonra düzenlenecek olan bayramlaşma programlarına katılmak için salondan ayrıldı.