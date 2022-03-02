Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı güçleştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı güçleştirdi

AA, Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı güçleştirdi

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ANKARA (AA) - Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun- Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, Samsun-Ankara kara yolunun Sıklık Boğazı mevkisinde kar yağışı başladı. Kar nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı bölgede sürücüler yavaş seyrediyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre kar yağışı şiddetini artırarak yarın da devam edecek.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı güçleştirdi

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar ulaşımı güçleştirdi

AA / Kemal Ceylan - Güncel

İç Anadolu Bölgesi, Ankara, Çorum, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title